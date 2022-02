Covid, Abruzzo, dati aggiornati al 2 febbraio, oggi 2601 nuovi positivi e ancora 7 decessi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'Aquila - Sono 2601 (di età compresa tra 1 mese e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 221638. Dei positivi odierni, 1429 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 56 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 2 residenti fuori regione e 1 risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2821. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 101642 dimessi/guariti (+852 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 1 mese e 102 anni) icasialregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 221638. Deiodierni, 1429 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7casi (di età compresa tra 56 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 2 residenti fuori regione e 1 risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solodalla Asl) e sale a 2821. Nel numero dei casisono compresi anche 101642 dimessi/guariti (+852 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati ...

