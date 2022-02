Covid a scuola, cambiano regole di quarantena e dad: oggi riunione del Cts e nuovo decreto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) oggi, mercoledì 2 febbraio, il Comitato tecnico-scientifico si riunirà poco prima del Consiglio dei ministri per definire le linee guida da indicare al Governo sulle scuole. In particolare, i tecnici dovranno esprimersi sulle regole della dad: se sia possibile cioè, applicare le stesse regole dalle elementari alle superiori o attendere e procedere per step, iniziando L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022), mercoledì 2 febbraio, il Comitato tecnico-scientifico si riunirà poco prima del Consiglio dei ministri per definire le linee guida da indicare al Governo sulle scuole. In particolare, i tecnici dovranno esprimersi sulledella dad: se sia possibile cioè, applicare le stessedalle elementari alle superiori o attendere e procedere per step, iniziando L'articolo proviene da Inews24.it.

