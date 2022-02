Covid | a Fiumicino 127 nuovi casi e 143 guariti | il bollettino del 2 febbraio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)– “Secondo il report della Asl Roma 3, in questo momento il totale dei positivi sul nostro territorio è pari a 852 persone”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato contiamo 127e 143– spiega il sindaco -. L’età media continua ad abbassarsi ed è pari a 33 anni, mentre il rapporto con la popolazione è di 1.04. Il 73% del totale dei positivi si concentra, ancora, tra Isola Sacra edopo le quali troviamo Focene con il 7% e Parco Leonardo con il 5%”. “Possiamo leggere questi numeri con cauto ottimismo – conclude Montino -, ma ricordo a tutte e tutti che continuano ad essere numeri importanti. Sottolineo ancora una volta che il vaccino resta fondamentale. I dati ...

Inoltre sono 903 i pazienti Covid ricoverati nelle unità di terapia ... Scattate da oggi anche all'aeroporto di Fiumicino le nuove regole che disciplinano e semplificano l'ingresso in Italia ...
Fiumicino medaglia d'oro per il contrasto del Covid A completare la pagella Skytrax, 5 stelle per la sicurezza dell'aeroporto di Fiumicino rispetto al Covid-19. "Le procedure – evidenzia l'agenzia ...