Covid | 118 994 nuovi casi con 964 521 tamponi e altri 395 morti

Advertising

RaiNews : Covid, nelle ultime 24 ore 118.994 nuovi casi, 395 le vittime. Notizia in aggiornamento su - voceditalia : Covid Italia: 118.994 positivi, 395 le vittime - VoceGiallorossa : ?? i dati odierni #COVID19 - HiPeopleSocial : Covid, ultime news. Bollettino: 118.994 casi e 395 morti, tasso di positività 12,3%. LIVE - Sky Tg24… - Corriere : Il bollettino 118.994 nuovi casi e 395 morti. Tasso al 12,3% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 118

anteprima24.it

il di oggi 2 febbraio. Ecco i dati: sono.994 i contagi e 395 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Saluite. ... Sono 10.287 i nuovi casi diregistrati ieri in Campania,...di Paola Caruso I dati di mercoledì 2 febbraio. Il tasso di positività è 12,3% con 964.521 tamponi. Ricoveri: - 323. Terapie intensive: - 25 Sono.994 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 133.142, qui il bollettino). Sale così ad almeno 11.235.745 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti ...Sono 118.994 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in decrescita rispetto a ieri (133.142); in lieve calo anche i decessi, 395 (ieri 427), 187.816 invece i guariti. E a fronte ...Sono 118.994 i nuovi casi di Covid 19 in Italia registrati nelle ultime 24 secondo il bollettino giornaliero emanato oggi - mercoledì 2 ...