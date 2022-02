Così il Quirinale ha messo a nudo la politica Il mosaico di Fusi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel corso della vicenda che ha portato all’elezione bis di Sergio Mattarella, il termine che più ha fatto ricorso nelle dichiarazioni dei leader e sui media è stato “condivisione”. Una sorta di Araba Fenice da tutti invocata, più o meno ipocritamente ricercata, e poi clamorosamente deflagrata sulla candidatura di parte di Elisabetta Casellati. Sappiamo com’è andata. La condivisione è stata appunto ricercata oppure negata ma è stata al centro del dibattito e del confronto tra forze politiche. Alla fine è stata raggiunta quasi per disperazione, perché era fuggita nell’iperuranio, con la rielezione del capo dello Stato in carica. Il che ha determinato anche l’obbligatorio imbullonamento a Palazzo Chigi di Mario Draghi, che guida la condivisione più importante di tutte, quella della maggioranza di governo di larghe intese, pseudo miracolo realizzato un anno fa su input dell’ inquilino del ...

fattoquotidiano : Quirinale, Bindi a La7: “Belloni? Grave che una funzionaria bravissima sia stata bruciata così. Ancora una volta do… - borghi_claudio : Diretta: #Quirinale. Cosa è successo e perché è finita così. - borghi_claudio : La rielezione di #Mattarella è stata il capolavoro di Zampetti con una mossa decisiva: affidare a Draghi il governo… - MaviodaRoma : RT @davcarretta: Luigi Di Maio “sempre leale”, dice il capo dei servizi segreti Elisabetta Belloni, invece di chiarire l’inopportunità dell… - formichenews : Così il #Quirinale ha messo a nudo la politica. ??Il mosaico di @carlo_fusi ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Così Quirinale

egli non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più grande. Non ... Leggi Anche, Conte: 'Di Maio parla di fallimenti? Era in cabina di regia, avrà modo di ...... in rotta di collisione dopo la rielezione di Sergio Mattarella al. "Non dissolvete il ...egli (l'Elevato) non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più ...