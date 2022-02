Coronavirus | 395 morti e 118 994 casi Sale il tasso di positività a 12 | 3%

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il bollettino del 2 febbraio 2022 Sono 395 ilegati alregistrati oggi, 2 febbraio, in Italia. A darne notizia è il consueto bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale delle vittimea 147.320 . Ieri, i decessi erano stati 427. I contagi segnalati oggi sono invece 118.994 . Ieri, l’aumento era stato di 133.142. Gli attualmente positivi sono invece 2.407.626 (ieri 2.476.514). La situazione negli ospedali I ricoveri nei reparti di terapia intensiva sono al momento 1.524 (ieri 1.549). Di questi, 104 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. I ricoveri nei reparti di area non critica sono invece 19.550 (ieri 19.873, –323). Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 187.816. Tamponi ediI positivi ...

...118.994 nuovi contagi (ieri 133.142) da, rilevati attraverso 964.521 tamponi (ieri 1.246.987). Il tasso di positività è del 12,33% (ieri era al 10,67%). Le vittime oggi sono state(...Ancoramorti ma sono 25 in meno i ricoverati nelle terapie intensive e 323 nei reparti di ... ****Iscriviti alla newsletter Speciale25 in meno Sono 118.994 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 964.521 tamponi processati. Ieri sono stati 133.142, a fronte di 1.246.987 tamponi effettuati. I decessi sono ...Ecco i dati: sono 118.994 i contagi e 395 i morti nelle ultime 24 ore ... Sono 964.521 tamponi i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i ...