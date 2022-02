Coppa d’Africa, il Senegal è la prima finalista: sfuma il sogno del Burkina Faso (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ andata in archivio la prima semifinale di Coppa d’Africa, la competizione è entrata nella fase decisiva. In attesa della partita tra Camerum e Egitto, si sono affrontate Burkina Faso e Senegal, la gara ha confermato la superiorità tecnica di Mane e compagni. Il primo tempo si conclude, a sorpresa, a reti inviolate. Nella ripresa il Senegal scappa con i gol di Diallo e Gueye, il Burkina Faso torna in partita con Toure, è proprio l’attaccante del Liverpool Mane a realizzare la marcatura del definitivo 1-3. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ andata in archivio lasemifinale di, la competizione è entrata nella fase decisiva. In attesa della partita tra Camerum e Egitto, si sono affrontate, la gara ha confermato la superiorità tecnica di Mane e compagni. Il primo tempo si conclude, a sorpresa, a reti inviolate. Nella ripresa ilscappa con i gol di Diallo e Gueye, iltorna in partita con Toure, è proprio l’attaccante del Liverpool Mane a realizzare la marcatura del definitivo 1-3. L'articolo CalcioWeb.

