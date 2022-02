Coppa d’Africa 2022, Senegal-Burkina Faso 3-1: i Leoni della Teranga volano in finale per la terza volta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Senegal è la prima finalista della Coppa d’Africa 2022. I Leoni della Teranga hanno sconfitto il Burkina Faso per 3-1 allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun) e nell’atto conclusivo affronteranno la vincente di Camerun-Egitto, l’altra semifinale in programma domani sera. I favoriti della vigilia non hanno deluso i favori del pronostico contro gli Stalloni, anche se la partita si è rivelata decisamente più combattuta ed equilibrata rispetto alle attese. Il Senegal ha firmato un micidiale uno-due nell’arco di sei minuti: al 70? il gol di Diallo su assist di Koulibaly, al 76? il raddoppio di Gueye su invito di Mané. Coppa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilè la prima finalista. Ihanno sconfitto ilper 3-1 allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (Camerun) e nell’atto conclusivo affronteranno la vincente di Camerun-Egitto, l’altra semiin programma domani sera. I favoritivigilia non hanno deluso i favori del pronostico contro gli Stalloni, anche se la partita si è rivelata decisamente più combattuta ed equilibrata rispetto alle attese. Ilha firmato un micidiale uno-due nell’arco di sei minuti: al 70? il gol di Diallo su assist di Koulibaly, al 76? il raddoppio di Gueye su invito di Mané....

Advertising

sportface2016 : L'arbitro che fischiò la fine all'85' in Coppa d'Africa: 'Troppo caldo, Dio mi ha salvato' - USCremonese : UFFICIALE Hamza Rafia in grigiorosso ???? Il trequartista arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Il nazionale tun… - AntoVitiello : La Costa d'Avorio esce dalla Coppa d'Africa dopo i rigori contro l'Egitto. #Kessie nelle prossime ore sarà a Milano… - nava_ste : RT @Eurosport_IT: Il Senegal di Koulibaly è in finale in Coppa d'Africa, Burkina Faso battuto 3-1! ??????? - poicipensa44 : RT @emme1908: @Pirichello Coppa d'Africa penso -