Coppa d'Africa 2022, il Senegal è la prima finalista: 1-3 al Burkina Faso (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Senegal batte il Burkina Faso nella prima semifinale della Coppa d'Africa ed è la prima finalista. Allo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundè decisivi i gol di Diallo e Gueye nel secondo tempo per piegare la resistenza dei Burkinabè, che provano a riaprirla con il gol di Tourè, prima del tris firmato da Manè che fissa il punteggio sul definitivo 1-3. Nel primo tempo ben due i rigori in un primo momento concessi al Senegal e poi revocati tra le polemiche dopo revisione al Var. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma nel finale, nel giro di cinque minuti, tra il 70? e il 75? arrivano i gol di Diallo e Gueye. A sette minuti dalla fine Tourè la riapre, ma ci pensa Manè a segnare poco dopo il tris

