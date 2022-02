Coppa d’Africa 2021: Manè trascina il Senegal in finale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Senegal è la prima finalista della Coppa d’Africa 2021: battuto per 3-1 il Burkina Faso con reti di Diallo, Gueye e Mané Ci sarà dunque il Senegal a giocarsi il titolo della Coppa d’Africa 2021. La formazione allenata da Aliou Cissé ha battuto per 3-1 il Burkina Faso con uno sprint prepotente nell’ultimo quarto d’ora. Alle reti dei “parigini” Diallo e Gueye ha provato a rispondere il burkinabé Traoré, ma la rete decisiva è arrivata dall’asso del Liverpool Mané. Domani la seconda semifinale tra Egitto e Camerun. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilè la prima finalista della: battuto per 3-1 il Burkina Faso con reti di Diallo, Gueye e Mané Ci sarà dunque ila giocarsi il titolo della. La formazione allenata da Aliou Cissé ha battuto per 3-1 il Burkina Faso con uno sprint prepotente nell’ultimo quarto d’ora. Alle reti dei “parigini” Diallo e Gueye ha provato a rispondere il burkinabé Traoré, ma la rete decisiva è arrivata dall’asso del Liverpool Mané. Domani la seconda semitra Egitto e Camerun. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ???? @kkoulibaly26 vince con il @FootballSenegal e conquista la finale di Coppa d’Africa ?? ?? - sportface2016 : L'arbitro che fischiò la fine all'85' in Coppa d'Africa: 'Troppo caldo, Dio mi ha salvato' - USCremonese : UFFICIALE Hamza Rafia in grigiorosso ???? Il trequartista arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Il nazionale tun… - assjuventino : RT @sscnapoli: ???? @kkoulibaly26 vince con il @FootballSenegal e conquista la finale di Coppa d’Africa ?? ?? - sportli26181512 : Sportitalia - Milan, prove di formazione verso il Derby: Il ritorno in ritardo di Kessie dalla Coppa d’Africa non d… -