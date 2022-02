anteprima24 : ** Contrada Pantano, l'ex Eco Punto diventa spazio per la collettività grazie a 'La voce delle donne' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Contrada Pantano

anteprima24.it

Inoltre, sono in corso interventi inBorgonero, nella zona di Fontanelle con l'inserimento di via Filippo Serino, e la revisione e integrazione della numerazione di via Aldo Moro. A-...Oggi la, quella che tanto amavi, piange un uomo dello Stato e un cittadino buono e semplice. Condoglianze alla famiglia Babila da parte di tutta la redazione di Labtv.