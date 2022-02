Contanti | la sanzione per chi paga da 1 000 euro in poi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Contanti sanzione

Ciò significa che il datore di lavoro rischia lapecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun pagamento dello stipendio che effettua in. Tale, inoltre, non esclude la ......68 suoi iscritti non in regola con la vaccinazione anti Covid e altri cento hanno i giorni. per le verifiche sul rispetto della. - -Anche il 2021 si è dimostrato all’insegna dell’emergenza sanitaria per quanto riguarda l'attività svolta dagli agenti di Polizia Municipale del Comune di San Miniato. Una buona parte del loro impiego ...Essendosi modificate le abitudini dei cittadini, anche nel 2021 si registra un significativo calo delle entrate: l'incremento delle sanzioni non è tale da tornare ai livelli del 2019, senza contare i ...