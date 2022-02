Consiglio ministri: Garavaglia (Lega) lascia la riunione, contesta distinzione fra studenti vaccinati e non (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il via libera del Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-Covid sulla scuola arriva senza il disco verde della Lega. Il ministro Garavaglia abbandona la riunione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il via libera deldeialle nuove misure anti-Covid sulla scuola arriva senza il disco verde della. Il ministroabbandona laL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Palazzo_Chigi : Consiglio dei Ministri, Draghi: Eliminate le restrizioni, anche in #zonarossa, per chi è vaccinato. La validità del… - rusembitaly : ???????? Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir #Putin, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Pres… - Palazzo_Chigi : Consiglio dei Ministri, Draghi: La #scuola in presenza è da sempre la priorità di questo Governo. Veniamo incontro… - tg2rai : Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove misure #anticovid. 'I provvedimenti di oggi' ha sottolineato… - Gionni35005025 : RT @Palazzo_Chigi: Consiglio dei Ministri, Draghi: Eliminate le restrizioni, anche in #zonarossa, per chi è vaccinato. La validità del #Gre… -