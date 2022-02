Confesercenti Campania: Green pass, le nuove regole penalizzano le Pmi. Incassi a rilento nonostante i saldi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il primo giorno di applicazione delle nuove regole del Green pass ha inficiato nuovamente l’economia delle attività commerciali. E’ quanto ha evinto Confesercenti Campania dopo uno screening con le migliaia di aziende iscritte. “Gli effetti sono negativi – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – innanzitutto perché c’è stata una ulteriore contrazione degli Incassi, già esigui e ridotti, nonostante la stagione dei saldi, anch’essa al di sotto delle attese. Ancora una volta gli imprenditori sono costretti a sopportare un peso che non dovrebbe competere loro, il controllo del Super Green pass. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il primo giorno di applicazione delledelha inficiato nuovamente l’economia delle attività commerciali. E’ quanto ha evintodopo uno screening con le migliaia di aziende iscritte. “Gli effetti sono negativi – commenta Vincenzo Schiavo, presidente die vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – innanzitutto perché c’è stata una ulteriore contrazione degli, già esigui e ridotti,la stagione dei, anch’essa al di sotto delle attese. Ancora una volta gli imprenditori sono costretti a sopportare un peso che non dovrebbe competere loro, il controllo del Super. ...

