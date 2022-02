Confederazione Italiana degli Sportivi, Calcagno chiede ristori al Governo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “La Confederazione Italiana degli Sportivi auspica vivamente che ci siano nuovi ristori per il mondo dello sport, un comparto economico importante per tutto il Paese nel quale sono occupate migliaia di persone”. Così il n.1 dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, in qualità di presidente della Cids – associazione che riunisce le rappresentanze di calciatori (Aic), allenatori (Aiac), ciclisti (Accpi), pallavolisti (Aip), giocatori di basket (Giba), rugbysti (Air) e golfisti (Pgai) -, riunitasi per discutere, oltre che dei sostegni, dei decreti e della riforma che coinvolge lo sport in generale. “In questa fase così delicata non dobbiamo dimenticarci dei diritti che riguardano gli atleti e atlete formalmente dilettanti – ha affermato ancora Calcagno – che aspettano la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Laauspica vivamente che ci siano nuoviper il mondo dello sport, un comparto economico importante per tutto il Paese nel quale sono occupate migliaia di persone”. Così il n.1 dell’Assocalciatori, Umberto, in qualità di presidente della Cids – associazione che riunisce le rappresentanze di calciatori (Aic), allenatori (Aiac), ciclisti (Accpi), pallavolisti (Aip), giocatori di basket (Giba), rugbysti (Air) e golfisti (Pgai) -, riunitasi per discutere, oltre che dei sostegni, dei decreti e della riforma che coinvolge lo sport in generale. “In questa fase così delicata non dobbiamo dimenticarci dei diritti che riguardano gli atleti e atlete formalmente dilettanti – ha affermato ancora– che aspettano la ...

