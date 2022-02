Comune chiede aiuto a Compagnia di San Paolo per riprogettare movida e periferie (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Città di Torino ha presentato alcune candidature al bando “Next Generation We” di Compagnia di San Paolo per potersi avvalere di un accompagnamento da parte di consulenti ed esperti nella gestione efficace ed efficiente delle opportunità di finanziamento del PNRR. Lo annuncia Carlotta Salerno, assessora alla Periferie, Rigenerazione urbana e Politiche giovanili che spiega come tra i progetti proposti “vi è lo studio di fattibilità per la delocalizzazione della movida in città (“Mover la movida”), con un mix di azioni materiali e immateriali di rigenerazione urbana, sviluppo economico, pianificazione di attività di intrattenimento giovanile e di sensibilizzazione, nonché il miglioramento dei servizi pubblici correlati. Il progetto ha l’obiettivo di alleggerire le zone soggette a maggiore pressione sulla vita ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Città di Torino ha presentato alcune candidature al bando “Next Generation We” didi Sanper potersi avvalere di un accompagnamento da parte di consulenti ed esperti nella gestione efficace ed efficiente delle opportunità di finanziamento del PNRR. Lo annuncia Carlotta Salerno, assessora alla Periferie, Rigenerazione urbana e Politiche giovanili che spiega come tra i progetti proposti “vi è lo studio di fattibilità per la delocalizzazione dellain città (“Mover la”), con un mix di azioni materiali e immateriali di rigenerazione urbana, sviluppo economico, pianificazione di attività di intrattenimento giovanile e di sensibilizzazione, nonché il miglioramento dei servizi pubblici correlati. Il progetto ha l’obiettivo di alleggerire le zone soggette a maggiore pressione sulla vita ...

