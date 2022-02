Comunali, Roberto Gualtieri è stato il più “spendaccione”: ecco le spese rendicontate dai candidati per la campagna elettorale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È Roberto Gualtieri lo “spendaccione” della campagna elettorale delle ultime elezioni amministrative. Il sindaco di Roma, nel rendiconto presentato alla presidenza del Consiglio comunale e alla Corte d’Appello della Capitale, con i suoi 908.514,22 euro di spese dichiarate stacca i colleghi delle altre grandi città italiane. Gualtieri registra uscite quattro volte superiori anche al riconfermato sindaco di Milano Beppe Sala che, in questa classifica, si posiziona inaspettatamente al terzo posto. Le spese rendicontate dal primo cittadino della Capitale sono 736.394,77. La cifra supera i 900mila euro perché le spese per sedi, viaggi, soggiorno e telefonia vanno calcolate, secondo la normativa, con un metodo forfettario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Èlo “” delladelle ultime elezioni amministrative. Il sindaco di Roma, nel rendiconto presentato alla presidenza del Consiglio comunale e alla Corte d’Appello della Capitale, con i suoi 908.514,22 euro didichiarate stacca i colleghi delle altre grandi città italiane.registra uscite quattro volte superiori anche al riconfermato sindaco di Milano Beppe Sala che, in questa classifica, si posiziona inaspettatamente al terzo posto. Ledal primo cittadino della Capitale sono 736.394,77. La cifra supera i 900mila euro perché leper sedi, viaggi, soggiorno e telefonia vanno calcolate, secondo la normativa, con un metodo forfettario ...

Garante dei detenuti nominato Roberto Cavalieri È Roberto Cavalieri il nuovo Garante regionale delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale. Succede a Marcello Marighelli. Eletto dall'Assemblea legislativa (con ...

