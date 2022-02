Come la Cina vuole influenzare l’istruzione in Europa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ottomilacentosettantuno chilometri. È la distanza geografica tra Amsterdam e Chongqing, città del sud della Cina, che oggi sembrano decisamente più vicine. La Free University di Amsterdam, il quarto ateneo più importante del Paese, ha ricevuto tra i 250mila e i 300mila euro dalla Southwest University of Political Science and Law di Chongqing in un periodo di circa tre anni, tra il 2018 e il 2020. La provenienza di questi finanziamenti non è irrilevante: tutti gli atenei cinesi sono strettamente collegati al regime politico. E non pare essere un caso che molti docenti dell’università olandese si siano più volte sbilanciati a favore di Pechino sul trattamento dei diritti umani da parte del regime comunista di Xi Jinping. Come rivela il sito NOS, alcune dichiarazioni hanno dell’incredibile: una di queste è quella del professor Peter Peverelli, che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ottomilacentosettantuno chilometri. È la distanza geografica tra Amsterdam e Chongqing, città del sud della, che oggi sembrano decisamente più vicine. La Free University di Amsterdam, il quarto ateneo più importante del Paese, ha ricevuto tra i 250mila e i 300mila euro dalla Southwest University of Political Science and Law di Chongqing in un periodo di circa tre anni, tra il 2018 e il 2020. La provenienza di questi finanziamenti non è irrilevante: tutti gli atenei cinesi sono strettamente collegati al regime politico. E non pare essere un caso che molti docenti dell’università olandese si siano più volte sbilanciati a favore di Pechino sul trattamento dei diritti umani da parte del regime comunista di Xi Jinping.rivela il sito NOS, alcune dichiarazioni hanno dell’incredibile: una di queste è quella del professor Peter Peverelli, che ...

