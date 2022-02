Come Jane Goodall ha rivoluzionato la nostra idea degli scimpanzé (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Negli anni sessanta il suo metodo innovativo, che prevedeva di trascorrere tanto tempo a stretto contatto con gli animali, le ha permesso di scoprire le somiglianze tra il loro comportamento e quello degli umani. Il video. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Negli anni sessanta il suo metodo innovativo, che prevedeva di trascorrere tanto tempo a stretto contatto con gli animali, le ha permesso di scoprire le somiglianze tra il loro comportamento e quelloumani. Il video. Leggi

Advertising

jane_lightwood : RT @fvnzioniamo: xfavore maneskeen potete continuare a fare pezzi come coraline - jane_lightwood : RT @Soulblavk0: MA BLANCO SI È AGGRAPPATO COME UN KOALA MICA LO AVEVO CAPITO R4I INFAME PER TE SOLO LAME E ALLORAAA - jane_lightwood : RT @Anchored_to_Lou: Se mi sorpassate in fila, vi ricordo che come ho abbattuto la porta stamattina abbatto anche voi ???? - jane_lightwood : RT @Iperborea_: Achille Lauro si è letteralmente battezzato in diretta usando come acqua le lacrime dei boomers #Sanremo2022 - jane_lightwood : RT @pietweh: questa intervista assolutamente surreale cioè hai hozier sul palco e lo tratti come l'ultimo cantante alla sagra della pettola… -