Come ExxonMobil | il gigante petrolifero | vuole ridurre le sue emissioni

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Engine No. 1 è un piccolo fondo di investimenti americano nato alla fine del 2020, cioè poco più di un anno fa. Nonostante le ridotte dimensioni, però, negli scorsi mesi è riuscito a scuotere e cambiare dall’interno una delle aziende petrolifere più grandi al mondo:un fondo da poche centinaia di milioni di dollari sia riuscito a cambiare l’assetto di un’azienda che ne vale 350 miliardi è una storia che vale la pena conoscere. Tutto inizia con Christopher James, il fondatore di Engine No. 1, che investe 40 milioni in azioni. In questo modo il fondo diventa azionista dell’azienda con lo 0,02%. Una posizione di estrema minoranza, ma da cui subito dopo è cominciata quella che molti hanno definito una “piccola rivoluzione interna” al colosso energetico. Ma prima un po’ di contesto, due premesse importanti: la ...