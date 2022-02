Come Checco Zalone ha preso in giro l’italiano medio bigotto e omofobo a Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Inizia con la Calabria, vira sui trans brasiliani e alla fine arriva a meta: la condanna dell’omofobia. Checco Zalone sceglie la modalità ‘favola’ per il suo incipit e poi prosegue sulle note del celebre brano di Mia Martini, ‘Almeno tu nell’universo’, rivisto e corretto, sul palco dell’Ariston Come ospite d’onore di Sanremo 2022. Io fermo al blocco di Checco Zalone .#Sanremo2022 #SanremoSpotify pic.twitter.com/Ft65LOyMT9 — No Vabbeh (@Samu Taddei) February 2, 2022 Parla benissimo della Calabria, per poi concludere con uno spiazzante “ne ho detto bene, così non possono offendersi questi terroni!”. Quindi, inizia la fiaba con il mitico “c’era una volta” ambientata “in un calabro villaggio”, alternando la lettura del testo da parte di Amadeus con i ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Inizia con la Calabria, vira sui trans brasiliani e alla fine arriva a meta: la condanna dell’omofobia.sceglie la modalità ‘favola’ per il suo incipit e poi prosegue sulle note del celebre brano di Mia Martini, ‘Almeno tu nell’universo’, rivisto e corretto, sul palco dell’Aristonospite d’onore di2022. Io fermo al blocco di.#2022 #Spotify pic.twitter.com/Ft65LOyMT9 — No Vabbeh (@Samu Taddei) February 2, 2022 Parla benissimo della Calabria, per poi concludere con uno spiazzante “ne ho detto bene, così non possono offendersi questi terroni!”. Quindi, inizia la fiaba con il mitico “c’era una volta” ambientata “in un calabro villaggio”, alternando la lettura del testo da parte di Amadeus con i ...

stillgiorgia : RT @believeinmusic_: comunque coraggioso amadeus ad aver invitato una mina vagante e imprevedibile come checco zalone sul palco #sanremo2022 - _gemsmysoul : RT @lokiandroll: lorena sulla domanda su checco voleva amm4zz4rsi sbatti due volte le palpebre e ci caliamo all'ariston come la swat per po… - melancholia_LC : RT @lokiandroll: lorena sulla domanda su checco voleva amm4zz4rsi sbatti due volte le palpebre e ci caliamo all'ariston come la swat per po… - masecrepassi : RT @lokiandroll: lorena sulla domanda su checco voleva amm4zz4rsi sbatti due volte le palpebre e ci caliamo all'ariston come la swat per po… - INGFiore2 : RT @_I_l_e_a_n_a_: Come fate a non aver capito ancora nel 2022 che Checco Zalone percula l’italiano medio e il suo bigottismo tipico #festi… -