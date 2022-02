Come capire se nuovo prodotto funzionerà: la piattaforma Dscovr aiuta le aziende a scoprirlo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La piattaforma, grazie alla sua community, permette alle aziende di validare idee di business, prodotti e servizi Ogni anno nascono nuove imprese e anche quelle già sul mercato devono proporre ai loro clienti qualcosa di nuovo, di innovativo, che li faccia rimanere affezionati al brand. Si pensi che ogni anno nel mondo vengono spesi più di 1,3 miliardi di dollari dalle più grandi aziende del mondo per creare nuovi prodotti e servizi e secondo gli studi Nielsen, l’83% di questi nuovi lanci fallisce. Ma prendere decisioni non vuol dire solo affidarsi alle statistiche e ai big data. I cosiddetti small data, offrono informazioni di migliore qualità, con un focus molto più definito su coloro che ogni giorni acquistano prodotti e servizi: le persone. Secondo una ricerca del Boston Consulting Group, le ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La, grazie alla sua community, permette alledi validare idee di business, prodotti e servizi Ogni anno nascono nuove imprese e anche quelle già sul mercato devono proporre ai loro clienti qualcosa di, di innovativo, che li faccia rimanere affezionati al brand. Si pensi che ogni anno nel mondo vengono spesi più di 1,3 miliardi di dollari dalle più grandidel mondo per creare nuovi prodotti e servizi e secondo gli studi Nielsen, l’83% di questi nuovi lanci fallisce. Ma prendere decisioni non vuol dire solo affidarsi alle statistiche e ai big data. I cosiddetti small data, offrono informazioni di migliore qualità, con un focus molto più definito su coloro che ogni giorni acquistano prodotti e servizi: le persone. Secondo una ricerca del Boston Consulting Group, le ...

