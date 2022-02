Combinata nordica | Olimpiadi Pechino 2022 | i favoriti gara per gara Tutti contro Jarl Magnus Riiber!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quella delsarà l’ultima edizione dei Giochi olimpici invernali in cui laassegnerà titoli solamente in campo maschile. Da Milano-Cortina 2026 la disciplina verrà aperta anche alle donne, con una conseguente rivoluzione nel programma delle gare. A, invece, ne sono previste solo tre. Chi sono iper la conquista dell’oro e delle altre medaglie in generale? Andiamo a sviscerarlo, anche se il novero dei nomi appare relativamente ristretto. 9 FEBBRAIO – GUNDERSEN NORMAL HILL/10 KM Il principale candidato al successo saràRiiber, che in questo format non viene sconfitto dal dicembre 2020! Il norvegese è quindi senza ombra di dubbio l’uomo da battere per il metallo più pregiato. Le alternative più credibili sono il tedesco ...

Scopriamo dunque la lista degli italiani di oggi in gara, tra questi la portabandiera Michela Moioli, ma anche Buzzi e Pittin con gli altri azzurri della. Ecco dunque di seguito gli ...Politica \| 01.02.2022 \| 13:30. Olimpiadi invernali al via con 28 altoatesine e altoatesini. La Giunta provinciale augura in bocca al lupo alle nostre atlete ed ai nostri atleti ch ...E così, come la combinata nordica, uno degli sport invernali in gara, da una parte la Cina spicca un salto in velocità, dall'altra, quando ricade, deve mostrarsi flessibile per non spezzarsi, come le ...