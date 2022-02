Coma Cose positivi al Covid, saltano il Festival di Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Coma Cose positivi al Covid: è la notizia emersa negli ultimi minuti. Il duo era atteso al Festival nella serata di domani ma non ci sarà. Dopo il successo dello scorso anno, con il brano Fiamme Negli Occhi, Amadeus li ha voluti con sé anche in questa nuova avventura Festivaliera, a bordo della nave Costa Toscana, con altri importanti ospiti della scorsa edizione del Festival. I Coma Cose però non ci saranno: sono costretti a saltare il Festival di Sanremo 2022, a malincuore. Cosa è successo è presto detto. I Coma Cose sono positivi al Covid-19, sono infatti risultati positivi ad un tampone di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)al: è la notizia emersa negli ultimi minuti. Il duo era atteso alnella serata di domani ma non ci sarà. Dopo il successo dello scorso anno, con il brano Fiamme Negli Occhi, Amadeus li ha voluti con sé anche in questa nuova avventuraiera, a bordo della nave Costa Toscana, con altri importanti ospiti della scorsa edizione del. Iperò non ci saranno: sono costretti a saltare ildi, a malincuore. Cosa è successo è presto detto. Isonoal-19, sono infatti risultatiad un tampone di ...

rtl1025 : ?? Amadeus: 'Ogni sera sulla nave ci sarà un ospite musicale dei miei Festival. Stasera Colapesce-Dimartino, domani… - IlContiAndrea : In collegamento dalla nave da crociera Costa Toscana Orietta Berti con Rovazzi accoglieranno Colapesce Dimartino. D… - up_all_night00 : Non ho mai accettato i coma cose al 20esimo posto e LRDL all'11esimo l'anno scorso a Sanremo. Erano tra le migliori canzoni del festival - carminedelbig : Il 90% delle coppie che incrocio per #Milano assomigliano ai Coma_Cose - WalterSylarYang : Ho capito male o i Coma_cose hanno appena detto su Radio Deejay di essere positivi e quindi non si esibiranno sulla… -