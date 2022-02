Colombia | Ad Un Passo Dal Baratro! Cuadrado Sotto Accusa | Deve Fare Come Alla Juve

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Altre due squadre otterranno il passaggio diretto, la quinta giocherà uno spareggio interzona a giugno. Laè settima con 17 punti, davanti a Cile (19) e soprattutto Perù (21), Uruguay (22) ed Ecuador (25), che già il 24 marzo potrebbero ottenere una storica terza qualificazione. Ini si ritrovano quindi a guardare soprattutto all'Uruguay, che dopo aver cambiato allenatore ha vinto entrambe le partite, e al Perù, rispettivamente al quarto e quinto posto. Il calendario in realtà dà una chance ai 'Cafeteros', perché lachiuderà il girone sfidando due degli ultimi tre della troupe, ovvero Bolivia (in casa) e Venezuela. Lanon è riuscita a invertire la rotta dopo il cambio di allenatore (tramite Queiroz per il stagionato Reuda) e ora c'è una rissa in casa. Le polemiche montano, ...

NRobemontoya : #Perù vince 1-0 su #Colombia con mira #mundialqatar2022. Un gol magistrale di 'Orejas' che ammutolisce 84' lo Stadio di B…

avanti dell'Uruguay che ha battuto 4 - 1 il Venezuela a Montevideo (in gol anche l'ex ... A Cordoba l'Argentina, anch'essa già in Qatar, priva di Messi ha battuto la1 - 0. A segno (29') ...A Cordoba, invece, l'Argentina supera 1 - 0 la, allungando a 29 partite la sua striscia di imbattibilità. Nonostante le tante assenze, Messi su tutti, l'Albiceleste offre un'altra bella ...Uruguay-Venezuela stanotte. Argentina-Colombia stanotte. Brasile-Paraguay stanotte. (Tutto Napoli) Lontano fisicamente dalla Nazionale cilena per via della squalifica rimediata col Perù che lo ha ...Settima nella classifica del girone di Qualificazione del SudAmerica, la Colombia è quasi fuori da Qatar 2022 e in patria c’è chi se la ...