Civitavecchia, dalla Regione Lazio nuove risorse per gli alloggi Ater (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Giunta regionale ha approvato questa mattina, 02 febbraio 2022, la delibera per la programmazione delle risorse destinate al completamento di alloggi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli interventi di manutenzione nei complessi di edilizia residenziale pubblica dell’Ater di Civitavecchia. In particolare, il provvedimento prevede un investimento di circa 690.000 euro, di cui 665.000 euro riguardanti gli interventi per concludere la realizzazione di 12 nuovi appartamenti e per la manutenzione di altri alloggi in località Poggiarello nel Comune di Tolfa, mentre 25.000 verranno impiegati per la ristrutturazione e l’adeguamento di 4 bagni per disabili in altrettante abitazioni nel Comune di Civitavecchia. “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Giunta regionale ha approvato questa mattina, 02 febbraio 2022, la delibera per la programmazione delledestinate al completamento di, all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli interventi di manutenzione nei complessi di edilizia residenziale pubblica dell’di. In particolare, il provvedimento prevede un investimento di circa 690.000 euro, di cui 665.000 euro riguardanti gli interventi per concludere la realizzazione di 12 nuovi appartamenti e per la manutenzione di altriin località Poggiarello nel Comune di Tolfa, mentre 25.000 verranno impiegati per la ristrutturazione e l’adeguamento di 4 bagni per disabili in altrettante abitazioni nel Comune di. “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Zingaretti per ...

idea_radio : Arrivano i fondi per le case popolari al Poggiarello #Tolfa Oltre 600mila euro stanziati dalla Regione per i lavori… - idea_radio : La voce della piazza contro il megadigestore #Civitavecchia Domani alle ore 19 al Pincio la manifestazione contro l… - tusciaweb : “Biodigestore a Civitavecchia, il consigliere Porrello tra i responsabili del trasferimento dei rifiuti dalla c… - ilfaroonline : Civitavecchia, donna si sente male in casa: i Vigili del Fuoco entrano dalla finestra - idea_radio : 'Avvieremo verifiche per ritirare la procedura' #Civitavecchia L'assessore Lombardi rompe il silenzio sul mergadige… -