Cirio: "Tamponi solo a chi ha sintomi". In Piemonte ancora 400 mila persone senza vaccino (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tamponi solo a chi ha sintomi e sta male, liberando del test i contatti asintomatici. E' l'obiettivo del governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Dobbiamo arrivare a fare in modo che i Tamponi li faccia solo chi sta male, altrimenti il rischio sarebbe di vivere in un Paese che rincorre chi sta bene. Noi infatti dobbiamo curare chi si ammala e ha sintomi, non rincorrere chi sta bene. E credo che questa sia la prospettiva verso la quale ci stiamo dirigendo".Intanto, resta ancora da convincere al vaccino una fetta di popolazione: "In Piemonte le persone che devono essere ancora vaccinate sono poco più di 400 mila, perché le altre circa 100 ...

