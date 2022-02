Circolo Aniene, Laura Boldrini Pd): "Anacronistica discriminazione contro le donne, il governo risponda" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le parole della deputata del Partito Democratico Laura Boldrini in merito alla vicenda del Circolo Canottieri Aniene di Roma, che per il proprio statuto non ammette donne tra i suoi soci. 2 febbraio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le parole della deputata del Partito Democraticoin merito alla vicenda delCanottieridi Roma, che per il proprio statuto non ammettetra i suoi soci. 2 febbraio ...

Advertising

ilpost : Lo storico circolo sportivo di Roma riservato di fatto solo ai maschi - magdulka64 : RT @Area51cinqueuno: #Roma Circolo Canottieri Aniene chiuso alle donne, il silenzio delle atlete. #Pellegrini: 'Non cerchiamo il pelo nell… - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: Donne vietate al Circolo Aniene, il più conservatore d'Italia. Quando Malagò diceva ai soci: 'Non vogliamo signore ch… - GiancarloDeRisi : Donne vietate al Circolo Aniene, il più conservatore d'Italia. Quando Malagò diceva ai soci: 'Non vogliamo signore… - francescomila18 : RT @Area51cinqueuno: #Roma Circolo Canottieri Aniene chiuso alle donne, il silenzio delle atlete. #Pellegrini: 'Non cerchiamo il pelo nell… -