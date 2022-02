Cinema, Draghi: Monica Vitti ha dato lustro all'Italia nel mondo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime "profondo cordoglio" per la morte di Monica Vitti. "Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato - sottolinea - generazioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, esprime "profondo cordoglio" per la morte di. "Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato - sottolinea - generazioni di ...

