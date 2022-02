Ciclismo | Andrea Bagioli | “Questo podio mi dà molta fiducia per le prossime tappe”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ieri una caduta aveva compromesso tutte le sue ambizioni in classifica generale al Saudi Tour 2022, ma in ogni casoè rimasto in corsa ed è subito tornato in alto, nonostante qualche punto di sutura al gomito. Il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl si è disimpegnato al meglio nella seconda frazione da Taibah University ad Abu Rakah, attaccando sul finale e chiudendo in seconda piazza. Ad anticiparlo il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), al primo successo della carriera e in testa in classifica generale. LIVE Etoile de Bessèges 2022, prima tappa in DIRETTA: i ventagli generano scompiglio, Ganna e Bettiol tra i 26 di testa Le parole dell’azzurro dopo l’arrivo: “A fine giornata sono soddisfatto, perché non ero sicuro di essere davanti dopo la caduta di martedì. Ma mi sono sentito bene durante la tappa e le sensazioni ...