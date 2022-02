Chi è Tananai e cosa significa: età, altezza, peso, fidanzata e nome vero (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo artista proveniente da “Sanremo giovani”, Tananai sale sul palco dell’Ariston, teatro della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “Sesso occasionale”, scritto insieme a Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, Davide Simonetta e Alessandro Raina. Come raccontato dallo stesso cantante, il brano “Sesso occasionale” racconta i tentativi di liberarsi da un’accusa di tradimento. “Baby ritorna da me e metti via quella pistola, quell’altra non mi è mai piaciuta”, è un passo del brano che Tananai porta a Sanremo 2022 e per lui si tratta dell’esordio tra i big, dopo aver partecipato alla versione ‘Giovani’ nel dicembre del 2021 Tananai, chi è il cantante: anni, altezza, peso, fidanzata, come si chiama Il giovane ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo artista proveniente da “Sanremo giovani”,sale sul palco dell’Ariston, teatro della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “Sesso occasionale”, scritto insieme a Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, Davide Simonetta e Alessandro Raina. Come raccontato dallo stesso cantante, il brano “Sesso occasionale” racconta i tentativi di liberarsi da un’accusa di tradimento. “Baby ritorna da me e metti via quella pistola, quell’altra non mi è mai piaciuta”, è un passo del brano cheporta a Sanremo 2022 e per lui si tratta dell’esordio tra i big, dopo aver partecipato alla versione ‘Giovani’ nel dicembre del 2021, chi è il cantante: anni,, come si chiama Il giovane ...

