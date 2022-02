Chi è la giovane fidanzata di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni: “Innamorato pazzo di lei” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il frontman Sarcina delle Vibrazioni infatti è di nuovo Innamorato: della sua nuova fidanzata e amore si sanno tante cose ma… non il nome. E neanche come sia fatta. Evidentemente il cantante vuole proteggere il suo nuovo amore mantenendone la privacy. Molte cose però sono già diventate di dominio pubblico perché sembra che tra i due non ci sia solo un flirt ma un amore vero, come lui stesso avrebbe detto agli amici: “La amo alla follia– avrebbe dichiarato secondo Oggi – perché non vede in me il personaggio, ma la persona“. Sempre secondo il settimanale, Sarcina avrebbe trovato un nuovo amore e nella sua nuova compagna una donna saggia e matura a dispetto dell’età. Quello scoppiato tra loro è stato un vero colpo di fulmine che ha reso il musicista felicissimo, che disperava di incontrare una persona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il frontmandelleinfatti è di nuovo: della sua nuovae amore si sanno tante cose ma… non il nome. E neanche come sia fatta. Evidentemente il cantante vuole proteggere il suo nuovo amore mantenendone la privacy. Molte cose però sono già diventate di dominio pubblico perché sembra che tra i due non ci sia solo un flirt ma un amore vero, come lui stesso avrebbe detto agli amici: “La amo alla follia– avrebbe dichiarato secondo Oggi – perché non vede in me il personaggio, ma la persona“. Sempre secondo il settimanale,avrebbe trovato un nuovo amore e nella sua nuova compagna una donna saggia e matura a dispetto dell’età. Quello scoppiato tra loro è stato un vero colpo di fulmine che ha reso il musicista felicissimo, che disperava di incontrare una persona ...

Advertising

Ade9515 : Ma noi sappiamo chi c'è nello sfruttare un povero anziano fragile, un giovane chiamato Speranza, che a parole dice… - induealottare : nessuno: rkomi: scusate per chi mi ha messo in squadra ma faccio fatica con queste cose, nonostante la mia giovane… - Happy4Trigger : Una bella foto di @Foggiagrad e @Mussmauer che giocano a scopone scientifico in una pausa della #ColoniaSocialista.… - TheItalianTimes : ?? CHI È LORENA CESARINI #LorenaCesarini, 35 anni, è la prima #italiana di colore a condurre il Festival, giovane e… - UILDMnazionale : Affronta e supera le barriere. Anche le tue! Un anno di Servizio Civile UILDM aiuta non solo chi ha una #distrofia… -