Chi è Giovanni Truppi, il cantante polistrumentista al Festival di Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un percorso in crescita, dinamico e intraprendente: Giovanni Truppi, cantante e polistrumentista, ora è sul palco del Festival di Sanremo 2022 per concorrere al premio più atteso e seguito in Italia. Quest'anno Amadeus accetta, tra le candidature anche quella del giovane cantante: ma chi è Giovanni Truppi e perchè il suo percorso è speciale. Il cantante viene da una scena underground ma è fin da subito apprezzato per le sue competenze polistrumentiste. Professionale, un grande musicista, eppure il suo successo non è stato così immediato. Napoletano, classe 1981, Truppi si affaccia nel mondo della musica all'età di 7 anni con il pianoforte e la chitarra elettrica.

