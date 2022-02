Chi è Andrea Rigonat, il marito della cantante Elisa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Andrea Rigonat, marito di Elisa, chitarrista e produttore musicale. Il loro primo incontro risale al 1996 ma, la coppia, si sposa solo nel 2015. Ecco qualche curiosità. Andrea Rigonat ed Elisa, ecco chi è il marito della cantante Classe 1975, Andrea Rigonat, è nato a Gorizia il 9 luglio. Il marito di Elisa è un famoso chitarrista ma, nella vita, svolge anche il lavoro di produttore musicale; oltre alla moglie, infatti, ha collaborato con numerosi cantanti noti nel panorama della musica fra cui Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Francesca Michielin. La coppia si è sposata nel 2015 ma il loro primo incontro, risale al 1996 quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)di, chitarrista e produttore musicale. Il loro primo incontro risale al 1996 ma, la coppia, si sposa solo nel 2015. Ecco qualche curiosità.ed, ecco chi è ilClasse 1975,, è nato a Gorizia il 9 luglio. Ildiè un famoso chitarrista ma, nella vita, svolge anche il lavoro di produttore musicale; oltre alla moglie, infatti, ha collaborato con numerosi cantanti noti nel panoramamusica fra cui Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Francesca Michielin. La coppia si è sposata nel 2015 ma il loro primo incontro, risale al 1996 quando ...

