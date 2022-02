Checco Zalone da Zelig a Sanremo, film, figli e canzoni dell’artista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi è Checco Zalone: il comico, attore e regista sarà il super ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo durante la seconda serata. Attesa per il suo monologo. Chi è Checco Zalone: vita privata Checco Zalone è lo pseudonimo di Luca Pasquale Medici. E’ nato a Capurso (Bari) il 3 giugno del 1977. Ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, in seguito si è iscritto presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove si laurea in giurisprudenza. Nel frattempo partecipa ai concorsi da vice ispettore di Polizia e all’Inail a Rimini. Una vita privata che ha ispirato anche i suoi film diventati iconici. Lo pseudonimo Checco Zalone, in dialetto barese, ricorda ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Chi è: il comico, attore e regista sarà il super ospite della 72esima edizione del Festival didurante la seconda serata. Attesa per il suo monologo. Chi è: vita privataè lo pseudonimo di Luca Pasquale Medici. E’ nato a Capurso (Bari) il 3 giugno del 1977. Ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, in seguito si è iscritto presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove si laurea in giurisprudenza. Nel frattempo partecipa ai concorsi da vice ispettore di Polizia e all’Inail a Rimini. Una vita privata che ha ispirato anche i suoidiventati iconici. Lo pseudonimo, in dialetto barese, ricorda ...

Advertising

rtl1025 : ?? Amadeus: 'Fiorello e Berrettini sono molto amici, ma non so se faranno qualcosa insieme sul palco. L'unica cosa c… - FulvioPaglia : Checco Zalone aveva previsto tutto. #Sanremo2022 (via @ziotui) - altrogiornorai1 : È arrivato anche il super ospite Checco Zalone! ?? #OggièUnAltroGiorno @domenicomarock @StefanoColetta2… - inablackxout : stasera vivo in funzione di checco zalone a sanremo - arti_sticamente : RT @Angela_akz: Checco Zalone: 'Ciao Gaia Ciao Greta!' Domenico Marocchi: 'Le amiche geniali!' Checco: 'SONO LE MIE FIGLIE' ???????????? #OggiEU… -