“Che uomo triste, vergogna”: rabbia contro Barù, gesto sgradevole ripreso dalle telecamere [VIDEO] (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gaffe in diretta per Barù: il suo atteggiamento nei confronti di Delia non è passato inosservato al pubblico, pioggia di critiche per lui. Barù (fonte youtube)L’enologo e food influencer toscano Barù è stato la rivelazione di quest’edizione del GF Vip. Schietto, divertente, verace e privo di sovrastrutture, ha conquistato compagni e pubblico con il suo carisma, oltre che per il talento ai fornelli. L’integrazione nel gruppo storico di vipponi è stata pressoché immediata e spontanea e, secondo i sondaggi, c’è una concreta possibilità che Barù approdi alla finalissima del programma. Rappresenta inoltre un punto fermo, sempre pronto a dispensare pareri e consigli, come accaduto anche nei confronti della new-entry Delia Duran. La modella si è infatti sfogata con lui, mettendolo al corrente dei risvolti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gaffe in diretta per: il suo atteggiamento nei confronti di Delia non è passato inosservato al pubblico, pioggia di critiche per lui.(fonte youtube)L’enologo e food influencer toscanoè stato la rivelazione di quest’edizione del GF Vip. Schietto, divertente, verace e privo di sovrastrutture, ha conquistato compagni e pubblico con il suo carisma, oltre che per il talento ai fornelli. L’integrazione nel gruppo storico di vipponi è stata pressoché immediata e spontanea e, secondo i sondaggi, c’è una concreta possibilità cheapprodi alla finalissima del programma. Rappresenta inoltre un punto fermo, sempre pronto a dispensare pareri e consigli, come accaduto anche nei confronti della new-entry Delia Duran. La modella si è infatti sfogata con lui, mettendolo al corrente dei risvolti ...

Advertising

fattoquotidiano : IL MINISTRO 5S - La Repubblica, Linkiesta, persino Cassese: la stampa e l’opinione pubblica liberal sono finalmente… - AlexBazzaro : Perché sui giornali nazionali non trovo notizie dettagliate e ricostruzioni accurate della tragedia di Rende e dell… - MarioManca : Che voce, che classe, che uomo. #MassimoRanieri #Sanremo2022 - SScalpelli : Possiamo dire che l’alleanza strategica tra Pd e Grillo, auspicata dall'uomo delle ombre Goffredo Bettini, non ha m… - LIReMa4 : RT @idiripitinti: KABIR HA DETTO CHE SOLEIL E ALEX SONO DUE IPOCRITI, LUI PER ME L’UNICO UOMO CON DEI DIRITTI -