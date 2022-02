Che cos’è il Fantasanremo, citato da diversi cantanti in gara? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ecco che cos’è il Fantasanremo, gioco nato nel 2019 e citato dai cantanti in gara: come funziona Se esiste il festival di Sanremo, esiste anche il Fantasanremo. Ma di cosa si tratta? E’ un gioco nato nel 2019 che permette ai “fantallenatori” di creare la propria squadra su Fantasanremo.com partendo da un tesoretto di 100 Baudi. Un nome identificativo, cinque cantanti in gara, tra cui il capitano, per sfidare altre circa 300 mila squadre. Inoltre, si possono realizzare anche le leghe (ora circa 40 mila), tra cui Le Bestie capitanata dal giornalista Davide Maggio. La Commissione FIF (Federazione Italiana del Fantasanremo dovrà elaborare il regolarmento di questa sorta di “fantacalcio” in versione kermesse sanremese. Come ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ecco cheil, gioco nato nel 2019 edaiin: come funziona Se esiste il festival di Sanremo, esiste anche il. Ma di cosa si tratta? E’ un gioco nato nel 2019 che permette ai “fantallenatori” di creare la propria squadra su.com partendo da un tesoretto di 100 Baudi. Un nome identificativo, cinquein, tra cui il capitano, per sfidare altre circa 300 mila squadre. Inoltre, si possono realizzare anche le leghe (ora circa 40 mila), tra cui Le Bestie capitanata dal giornalista Davide Maggio. La Commissione FIF (Federazione Italiana deldovrà elaborare il regolarmento di questa sorta di “fantacalcio” in versione kermesse sanremese. Come ...

Advertising

GrandeFratello : Se non hai capito cos’è successo tra Alex e Delia, questo video è quello che fa per te ???? #GFVIP - ladyonorato : Cos’altro serve per capire che il piano di Draghi è la liquidazione del nostro Paese, da spremere fino all’ultima g… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - Monica_Dascenzo : RT @OGiannino: Dice Malagò: non è antifemminismo. E che cos’è? - YE0NKlTTY : ma che cos’è quel terzo posto datelo a gianni per favore facciamo i seri -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Legge proporzionale, che cos'è ea chi conviene La Repubblica