Centrodestra | segretario Pri a Salvini | Repubblicani? Giù le mani | Edera esiste da 1895'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Mi spiace molto per il signor, ma il Partito repubblicano in Italiadal". Corrado De Rinaldis Saponaro,del Pri, mette i puntini sulle 'i' a proposito del progetto di Matteo, che per rilanciare ilsu modello ftivo aveva parlato del Partito repubblicano. "La nostra è la storia della sinistra democratica italiana, noi siamo dentro quella storia. La storia diè di. Noi veniamo dal Risorgimento, dall'Unità d'Italia -spiega all'Adnkronos Saponaro, 'erede' di La Malfa e Spadolini al timone del partito dell'-. Il nostro partito salvaguarda lo Stato, prevede l'intervento dello Stato nella scuola e nella sanità, è ...

Dopo cinque anni non è il, malgrado i conflitti a livello nazionale, ad essere in ... Tensioni forti dilaniano il partito, al punto che in una chat illocale Tremolada ha ...Così Maurizio Acerbo ,nazionale del Partito della Rifondazione Comunista " Sinistra ... Da ambienti dic'era da aspettarselo, per non parlare di quelli più estremi, così come ...La storia di Salvini è di centrodestra. Noi veniamo dal Risorgimento ... Perché è vero che al peggio non c'è limite, ma peggio di allora è difficile", conclude il segretario del Pri.Il gruppo del Carroccio abbandona l'aula del Consiglio regionale in polemica contro l'assenza del governatore. Che però non è una novità [Leggi] ...