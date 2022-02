Centro | Nencini | ' socialisti non inglobati nella cosa centrista'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Leggo in un articolo su ‘Il Corriere della Sera' dinascente. Non è così". Lo dice il senatore socialista Riccardo. "Guardo con attenzione alla nascita di un polo antisovranista ed antipopulista disinistra dove si riconoscano culture popolari, liberali e socialiste europee, dove non ci sia cancellazione delle identità di ciascuno ma concorso a costruire un progetto politico riformista. Proprio la strada battuta da Mitterrand -prosegue-. Del resto, il modo con cui si è giunti all'elezione del Capo dello Stato ha dimostrato che siamo di fronte a una pagina nuova nel sistema politico italiano. Restare alla finestra sarebbe un delitto”.

