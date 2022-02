C'è posta per i sudditi: la regina Elisabetta risponde a chi le ha mandato gli auguri di Natale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una lettera di ringraziamento su carta intestata. L'ha fatta recapitare la sovrana britannica a chi, per il suo primo Natale senza Filippo, le aveva mandato un bigliettoi: «Sua Maestà è riconoscente per il supporto e l’affetto che le è stato dimostrato nel corso dell’ultimo anno», si legge nella nota Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una lettera di ringraziamento su carta intestata. L'ha fatta recapitare la sovrana britannica a chi, per il suo primosenza Filippo, le avevaun bigliettoi: «Sua Maestà è riconoscente per il supporto e l’affetto che le è stato dimostrato nel corso dell’ultimo anno», si legge nella nota

