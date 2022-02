Cassa integrazione, il tetto massimo per chi ha stipendi fino a 2.159 euro sale a 1.199 euro mensili lordi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Inps ha pubblicato le nuove regole sulla Cassa integrazione in attuazione dell’ultima legge di Bilancio. Una circolare sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ricorda che le nuove regole varranno per le sospensioni di lavoro richieste nel 2022. L’importo massimo dell’assegno della Cassa integrazione sarà di 1.199 euro mensili lordi, pari a 1.129 netti. fino allo scorso anno era in vigore, per chi avesse un reddito da lavoro pari o inferiore a 2.159,48 euro, un tetto di 998 euro lordi, che riduceva l’assegno a una cifra effettiva ben inferiore al massimo teorico pari all’80% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Inps ha pubblicato le nuove regole sullain attuazione dell’ultima legge di Bilancio. Una circolare sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ricorda che le nuove regole varranno per le sospensioni di lavoro richieste nel 2022. L’importodell’assegno dellasarà di 1.199, pari a 1.129 netti.allo scorso anno era in vigore, per chi avesse un reddito da lavoro pari o inferiore a 2.159,48, undi 998, che riduceva l’assegno a una cifra effettiva ben inferiore alteorico pari all’80% ...

