Casapound non viene sgomberato, ma si diluisce nella destra parlamentare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Virginia Raggi, con codazzo di telecamere al seguito, ne fece rimuovere la scritta, Roberto Gualtieri ne ha promesso lo sgombero, mentre settimana scorsa un piccolo assaggio è stato fornito dall'intervento della polizia al circolo futurista di Casal Bertone. Eppure i guai per Casa Pound non vengono solo dalle "illegali proprietà immobiliari". "Per libera e sofferta scelta, il mio percorso politico con Casapound Italia termina oggi. Non tornerò mai più sulle motivazioni che sono pochissime ed esclusivamente di natura politica", con un tweet laconico Simone Di Stefano, storico segretario dei fascisti del terzo millennio ha annunciato il suo addio al movimento che aveva contribuito a rafforzare (soprattutto dal punto di vista mediatico). L'inventore dell'accordo poi sfumato con la Lega di Salvini (chi non ricorda la manifestazione del febbraio 2015?) non risponde al ...

