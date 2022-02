Casa Mia – Milano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Casa Mia Viale Regina Giovanna, 22 – 20129 Milano Tel. 02/29405148 Sito Internet: www.CasamiaMilano.it Tipologia: cocktail bar Prezzi: cocktail 10/18€, piatti 8/22€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Questo cocktail bar in zona Porta Venezia propone una lista di insoliti drink con interessanti suggestioni di stampo internazionale, oltre a un’ampia selezione di scotch e whisky da scegliere direttamente tra le bottiglie esposte, più una short list che a rotazione presenta le nuove creazioni della brava bartender. Proprio da questa abbiamo scelto il nostro primo cocktail a base di cachaça, purea di fichi neri, Americano Cocchi e succo di lime, dolce e avvolgente. Dalla lista dei “sempre disponibili” abbiamo preso un altro drink più ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 3 febbraio 2022)Mia Viale Regina Giovanna, 22 – 20129Tel. 02/29405148 Sito Internet: www.mia.it Tipologia: cocktail bar Prezzi: cocktail 10/18€, piatti 8/22€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Questo cocktail bar in zona Porta Venezia propone una lista di insoliti drink con interessanti suggestioni di stampo internazionale, oltre a un’ampia selezione di scotch e whisky da scegliere direttamente tra le bottiglie esposte, più una short list che a rotazione presenta le nuove creazioni della brava bartender. Proprio da questa abbiamo scelto il nostro primo cocktail a base di cachaça, purea di fichi neri, Americano Cocchi e succo di lime, dolce e avvolgente. Dalla lista dei “sempre disponibili” abbiamo preso un altro drink più ...

