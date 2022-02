Caro energia - Spuntano i primi rialzi delle tariffe per la ricarica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Era prevedibile e, in alcuni casi, anche previsto: i forti rialzi dei prezzi del gas e, quindi, dell'energia elettrica con esso prodotta - oltre a far sentire il proprio peso sulle bollette delle utenze domestiche - comporta aumenti tariffari anche per la ricarica delle auto a batteria. Se ne sono già accorti alcuni utenti del servizio di Duferco energia, ai quali sono stati comunicati gli aumenti per l'utilizzo delle colonnine Quick e Fast con potenza fino a 50 kW: un contratto flat per ricariche fino a 300 kWh mensili stipulato a 25 euro più Iva è stato portato, con una semplice comunicazione scritta, a 129 euro più Iva e per soli 200 kWh al mese. Al cliente, naturalmente, è data facoltà di rescindere il contratto, a fronte della variazione unilaterale ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Era prevedibile e, in alcuni casi, anche previsto: i fortidei prezzi del gas e, quindi, dell'elettrica con esso prodotta - oltre a far sentire il proprio peso sulle bolletteutenze domestiche - comporta aumenti tariffari anche per laauto a batteria. Se ne sono già accorti alcuni utenti del servizio di Duferco, ai quali sono stati comunicati gli aumenti per l'utilizzocolonnine Quick e Fast con potenza fino a 50 kW: un contratto flat per ricariche fino a 300 kWh mensili stipulato a 25 euro più Iva è stato portato, con una semplice comunicazione scritta, a 129 euro più Iva e per soli 200 kWh al mese. Al cliente, naturalmente, è data facoltà di rescindere il contratto, a fronte della variazione unilaterale ...

