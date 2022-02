Caro - energia | sconto nella prossima bolletta | taglio del 10% | rimborsi e conguagli

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Attenzione, però: considerati i tempi dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni Ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio scorso e considerata la delibera di lunedì scorso dell'Arera, ...

Ci vorrà ancora qualche settimana, invece, perché l'Arera deliberi sulle modalità di prelievo degli extra - profitti dalle società di produzione dirinnovabile deciso dal governo. Modalità ...di Paola DiL'ex premier ad Arcore si consulta con familiari e fedelissimi: Federazione moderata? Conta FI, ... dai dossier sull'al futuro del centrodestra, è "al lavoro per risolvere i ...Economia - La recrudescenza della pandemia sta causando un temporaneo rallentamento dell'attività di alcuni settori economici e il caro energia è un indubbio fattore di rischio. Tuttavia - prosegue la ...L’operazione zero-oneri di sistema in bolletta è compiuta. E per chi ha già pagato le prime fatture dell’anno scatteranno rimborsi e conguagli. Nel primo trimestre del ...