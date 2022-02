Carissima inflazione | mai così dal 1996 E nel paniere Istat entra il test Covid

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cresce il Pil ma crescono i prezzi al consumo in Italia: l’di gennaio sale al top da 26 anni. Secondo le stime preliminari, il mese scorso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento del +1,6% su base mensile. Ma del +4,8% su base annua. Lo rileva l’precisando che un’alta non si registrava da aprile. I beni energetici regolamentati trainano questa fiammata con una crescita su base annua mai registrata: +38,6%. Tuttavia tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici., cambia ilCambia intanto ilper l’. ...

