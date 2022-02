Cariche sugli studenti, Fratoianni attacca Lamorgese: “Infiltrati? Giustificazione inaccettabile, a volte è meglio tacere” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Lamorgese si è giustificata parlando di ‘Infiltrati’? inaccettabile, c’è stata una gestione inaccettabile da parte delle forze dell’ordine e di chi doveva garantire il coordinamento. Le istituzioni hanno il dovere di rispondere, però forse a volte è meglio tacere“. Ad attaccare la titolare del Viminale è il deputato e segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, dopo la nota della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese seguita alle polemiche sulla repressione violenta – in diverse città d’Italia – degli studenti scesi in piazza per la morte del 18enne Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda friulana all’ultimo giorno di tirocinio nell’ambito dell’alternanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “si è giustificata parlando di ‘’?, c’è stata una gestioneda parte delle forze dell’ordine e di chi doveva garantire il coordinamento. Le istituzioni hanno il dovere di rispondere, però forse a“. Adre la titolare del Viminale è il deputato e segretario di Sinistra Italiana, Nicola, dopo la nota della ministra dell’Interno Lucianaseguita alle polemiche sulla repressione violenta – in diverse città d’Italia – degliscesi in piazza per la morte del 18enne Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave d’acciaio in un’azienda friulana all’ultimo giorno di tirocinio nell’ambito dell’alternanza ...

