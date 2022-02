Capelli lucidi, luminosi e lucenti: come ottenere l’effetto Liquid Hair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Avere i Capelli lucidi, splendenti e luminosi è tutto ciò che si può chiedere a una seduta dal parrucchiere. Una vera e propria tendenza, che ha consacrato i Liquid Hair a vero must per ogni chioma. Un effetto amato da celebrities e sfilate, capace di trasformare i Capelli in una cascata setosa, dall’aspetto lucido e brillante. Il risultato sono Capelli tanto lucidi da riflettere la luce, specialmente se in abbinamento a una piega liscissima, proprio come impone il trend Liquid Hair. come avere Capelli perfettamente lucidi? Un alleato fondamentale è un trattamento alla cheratina, adatto a eliminare l’effetto crespo, rendere il colore ... Leggi su amica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Avere i, splendenti eè tutto ciò che si può chiedere a una seduta dal parrucchiere. Una vera e propria tendenza, che ha consacrato ia vero must per ogni chioma. Un effetto amato da celebrities e sfilate, capace di trasformare iin una cascata setosa, dall’aspetto lucido e brillante. Il risultato sonotantoda riflettere la luce, specialmente se in abbinamento a una piega liscissima, proprioimpone il trendavereperfettamente? Un alleato fondamentale è un trattamento alla cheratina, adatto a eliminarecrespo, rendere il colore ...

Advertising

Ilari_I : @DeLempicka Ethan dicci che termoprotettore usi per avere quei capelli così lucidi - Merijane_89 : Troppo lucidi quei capelli - prtclrtxste : @raindrpshw io le ho provate tutte l'unica cosa che funziona per me è il trattamento alla cheratina che fa uscire i… - Arabella2071 : #Sanremo2022 #Maneskin invidia totale per i capelli del batterista .Come fa ad averli così lucidi, lunghi ,curati… - LorySmile_TV : Ma S0l4 i capelli anche stavolta non li aveva lavati? Dato che sopra le sembrano lucidi e incollati, e sotto sono le extation!! ?????? #gfvip -