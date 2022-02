Candelora | riti e tradizioni di una festa antica

Leggi su metropolitanmagazine

Il 2 febbraio di ogni anno si tiene la della. Adottata in sostituzione dei Lupercalia questa ricorrenza celebra la presentazione al tempio di Cristo raccontata dai Vangeli. In quell'occasione il vecchio Simeone incontra il bambin Gesù e parla di "luce per illuminare le genti" pronunciando un vero e proprio inno noto come "Nunc dimittis" . Ecco perchè in quest'occasione vengono benedette e accese candele come simbolo della luce di Cristo che illumina il mondo in tutte le chiese. Questo rito si celebra ...