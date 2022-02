Cambia il paniere Istat per l’inflazione | entrano tamponi e saturimetro

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fanno ingresso anche sedia da pc, friggitrice ad aria, psicoterapia individuale, poke take away e streaming di musica

Advertising

tg2000it : Il #COVID cambia il panierie @istat_it #1febbraio ??entrano #tampone, #saturimetro, #sierologico, sedia da pc,… - crotoneok : ? Cambia la spesa degli italiani, saturimetro e friggitrice ad aria nel paniere - giuseppepennisi : #Inflazione al 4,8 a gennaio, al top da 26 anni. Cambia il paniere Istat - Economia - ANSA - tg2rai : #Inflazione mai così alta dal 1996. Secondo l'@istat_it pesa il caro energia. Intanto cambia il paniere della spes… - paolopedrollo : Tranquilli va tutto bene! Grazie a Draghi e al suo governo dei migliori... Inflazione al 4,8 a gennaio, al top da… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia paniere

Ma tra i prodotti che rappresentano i consumi più consolidati entrano nelanche pane di altre farine, gas di città e gas naturale sul mercato libero, e gli occhiali da lettura senza ...ilIstat per l'inflazione. E anche qui arriva l'impatto della pandemia . Nell'aggiornamento per l'anno 2022 compaiono infatti anche il test sierologico , molecolare e rapido per Covid - ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...